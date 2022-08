Nooit eerder waren er zoveel bosbranden in Europa

De zinderende zomer is nog niet ten einde maar de verwoestingen door bosbranden heeft al alle records gebroken. Bijna 660.000 hectare aan natuurgebied is door de vlammen verwoest, meldt het European Forest Fire Information System (EFFIS). Het traditionele 'bosbrandseizoen' is nog maar op de helft. Nieuw is ook dat de branden zich niet meer beperken tot de landen rond de Middellandse zee. Ook in Oostenrijk en Duitsland moesten inwoners hun huizen ontvluchten om te ontsnappen aan de vlammen, net als in Frankrijk, Griekenland, Kroatië, Portugal, Italië en Spanje. Dat laatste land is het zwaarst getroffen met een verlies van bijna 250.000 hectare.