Noodweeralarm in Italië en Zwitserland, burgers moeten binnenblijven

Wie met Pasen naar Noord-Italië of het zuiden van Zwitserland wil reizen doet er verstandig aan goed de weerberichten te checken. De regio wordt geteisterd door zware stormen en regen- en sneeuwval. Code Rood is van kracht, wat betekent dat het levensgevaarlijk is om de weg of straat op te gaan.

In het Zwitserse kanton Valais is binnen een dag meters sneeuw gevallen. Toeristen worden opgeroepen weg te blijven. Wegen zijn onbegaanbaar en spoorlijnen geblokkeerd. Tot overmaat van ramp is ook in veel dorpen de elektriciteit uitgevallen.

Gebieden waar veel vakantiegangers normaal gesproken Pasen doorbrengen, zoals Zuid-Tirol, Piemonte en Lombardije met de hoofdstad Milaan, werden ook getroffen. In Pinerolo, een stad met 35.000 inwoners op ongeveer 60 kilometer van Turijn, adviseerde de lokale overheid de bevolking om thuis te blijven. Daar werden twee bruggen gesloten omdat een rivier buiten zijn oevers dreigde te treden. Er worden stormachtige golven tot drie meter hoog verwacht voor de Italiaanse kusten in de Middellandse Zee. Volgens de voorspellingen zal het de komende uren hevig regenen, vooral in het noorden. Maar ook in de regio Apulië in het zuiden wordt zware regenval verwacht.

De regio wordt als gevolg van de klimaatcrisis steeds vaker en hevige getroffen door levensgevaarlijk extreem weer. Een Belgisch meisje van 12 jaar dat met haar ouders op vakantie is in Italië ontsnapte ternauwernood aan de dood.