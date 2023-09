Noodweer Libië eist duizenden levens

De zware storm Daniel heeft in Libië zeker tweeduizend mensen het leven gekost. Dat laat premier Osama Hamada van de oostelijke regering in het land weten. Eerdere berichten spraken nog van 150 doden. Een onafhankelijke bevestiging van het door Hamada genoemde aantal ontbreekt nog. Het noodweer leidde tot overstromingen in het Noord-Afrikaanse land en heeft onder meer de steden Benghazi en Derna zwaar getroffen. De storm hield eerder al huis in Griekenland, waar ten minste vijftien doden vielen.

Het olierijke Libië heeft twee rivaliserende regeringen. Er is ook een door de VN erkende regering die zetelt in Tripoli, in het westen van het land. Derna ligt 900 kilometer naar het oosten en heeft zo'n 100.000 inwoners. In de stad worden reddingsoperaties uitgevoerd. Daarbij zou volgens de regeringswoordvoerder het contact zijn verloren met negen militairen. In Benghazi worden vanwege het noodweer scholen gesloten voor meerdere dagen.