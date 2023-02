Noodtoestand in Nieuw-Zeeland na ongekend hevige storm

Er zijn golven tot elf meter hoog, windstoten tot 140 kilometer per uur, zware regenval en een aardverschuiving. Ook zijn er overstromingen, stortte een brug in en spoelden wegen weg. Doordat vluchten zijn geschrapt, zijn duizenden mensen gestrand. Air New Zealand is wel weer gestart met een aantal vluchten van en naar Auckland. "De ernst en omvang van de schade die we zien, is een generatie lang niet ervaren", zei premier Chris Hipkins vandaag in een persconferentie. Hij noemt dit het heftigste noodweer dat Nieuw-Zeeland in de afgelopen 100 jaar heeft meegemaakt.