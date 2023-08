Nog steeds weifelende Pieter Omtzigt laat kiezers in onzekerheid, gaat eerst met vakantie

Volgens peilingen zouden hele volksstammen op hem willen stemmen en hem zelfs als de meest geschikte premier zien maar of dat in november allemaal mogelijk wordt, blijft de vraag. Pieter Omtzigt breekt zijn belofte om nog vóór zijn vakantie uitsluitsel te geven en gaat eerst met vakantie, zo laat hij weten op X, voorheen Twitter.

De kans dat Omtzigt behouden blijft voor de Tweede Kamer lijkt daardoor aanzienlijk te slinken. Het oprichten van een nieuwe partij kost veel tijd. Over 13 weken al barsten de verkiezingscampagne in volle hevigheid los. Omtzigt heeft zaterdag - nogmaals - een terugkeer naar het CDA uitgesloten, ondanks smeekbedes vanuit die partij. Ook toetreding tot BBB is niet aan de orde.