Nog steeds overlijden er meer mensen dan verwacht, vooral vrouwen Nieuws • Vandaag

© cc-foto: Gerard Stolk

Er overleden ook in 2022 duizenden mensen meer dan verwacht. Dat stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek CBS. Er overleden vorig jaar in totaal 170 duizend mensen. Dat aantal overstijgt de verwachtingen met 14,5 duizend (9,3 procent). In iedere leeftijdsgroep was de sterfte hoger dan verwacht. De oversterfte was het laagst onder 50- tot 65-jarigen (7 procent), en het hoogst onder mensen jonger dan 50 jaar (13 procent). Vooral in de GGD-regio's Flevoland, Drenthe en Hollands-Noorden stierven meer mensen. Opvallend is dat er in het eerste kwartaal geen sprake was van oversterfte maar daarna wel bijna iedere week.

Volgens de onderzoeker blijft corona een belangrijke veroorzaker van de vele sterfgevallen. Het afgelopen jaar bleven voortdurend mensen besmet én gingen meerdere varianten van omikron rond. Bovendien haalden minder mensen een herhaalprik dan tijdens eerdere vaccinatierondes. ,,De oversterfte is niet helemaal onverklaarbaar”, stelt Van Gaalen. In het derde kwartaal van vorig jaar zijn 1468 mensen aan corona overleden. Ruim twee derde was ouder dan 80 jaar. Tot en met september stierven 6477 mensen aan covid-19. Corona verklaart echter niet alles. Volgens de onderzoeker speelt mee dat tijdens de pandemie zorg is uitgesteld en bevolkingsonderzoeken niet werden gedaan.

Opvallend is dat de oversterfte vrouwen harder treft is dan mannen. De sterfte onder vrouwen was 11 procent hoger dan verwacht, onder mannen 8 procent. In 2021 overleden er juist meer mannen dan vrouwen, in 2020 overleden er ongeveer evenveel mannen als vrouwen. Voor de pandemie was de oversterfte onder vrouwen gewoonlijk ook hoger.