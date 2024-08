Nog nooit werd zo duidelijk hoe weerloos we zijn Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 169 keer bekeken • bewaren

En waar de echte gevaren vandaan komen die ons land bedreigen.

Terwijl ik dit schrijf, gaat het in het Mediaforum van NPO Radio 1 over het stikstofvraagstuk. Straks kunt een andere kwestie aan de orde. Zal Matthijs van Nieuwkerk terugkeren bij de omroep? Ondertussen ontwikkelt zich een grote crisis. Er heerst chaos op Eindhoven Airport waar een enorme netwerkstorting aan de gang is. Dit vliegveld valt onder de Koninklijke Luchtmacht. Uit het Ministerie van Defensie worden eveneens problemen gemeld, net als uit Justitie. Het inloggen lukt niet. Ook andere departementen melden problemen. Ondertussen zijn ook DigiD getroffen en C2000, een systeem waarmee boa’s, de Koninklijke Marechaussee en de kustwacht communiceren. P2000, het alarmeringssysteem van ambulances, kustwacht, boa’s, politie en de Koninklijke Marechaussee, geeft er eveneens de brui aan.

Dit was de situatie om kwart over tien. Om half elf meldden nieuwsites dat ook gemeentes op allerlei manieren worden getroffen. Inmiddels is daarnaast moeilijk geworden een afspraak te maken voor een coronaprik.

Dit ziet er uit als een hack of een aanval. De tot nog toe getroffen sectoren hebben een samenhang. Ze hebben te maken met defensie of systemen waarvan de uiteindelijke bedoeling is het beschermen van de burgerij in noodsituaties. Het is moeilijk voorstelbaar dat hier een ergens toevallig begonnen cascade van oorzaak en gevolg onderdelen van het overheidssysteem plat legt. Als er géén vijand achter zit, zoals autoriteiten tot nog toe liever volhouden, zou het trouwens nog erger zijn. Als de hele teringzooi onder zijn eigen gewicht in elkaar stort.

Gelukkig zijn er mobiele telefoons. Daar behelpt men zich mee. Toch kan de chaos op Eindhoven Airport, waar de vastgelopen reizigers na uren wachten nog geen enkele informatie hebben gekregen, een voorbode zijn van wat nog komen.

Eén conclusie staat opnieuw en overduidelijk vast: Nederland is een kwetsbaar land. Wij zijn zoals de Britten het formuleren sitting ducks. Nog nooit werd zo duidelijk hoe weerloos we zijn. En waar de echte gevaren vandaan komen die ons land bedreigen.

Dit is een historische dag.

Update: KPN ondervindt inmiddels moeilijkheden met mobiel bellen. Bizar: het Nationaal Cybersecurity Centre is zelf getroffen.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin ook al is de laatste put nu dicht. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.