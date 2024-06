Nog niet zo lang geleden gruwden NSC’ers van de PVV, maar inmiddels maken ze normaal wat niet normaal is

Neem het aanstaande NSC-Kamerlid Annemarie Heite. Zij twitterde geregeld uiterst kritisch over de PVV. Met instemming citeerde ze Trouw-columnist Stevo Akkerman: “Wie flirt met de PVV moet beseffen dat zij niet alleen ’t eigen land verwondt door haatdragende en discriminerende standpunten wit te wassen. Dit gevaarlijke spel ondergraaft de wankele positie van Europa in het mondiale krachtenveld.”

En wat te denken van Rosanne Hertzberger? In 2017, toen de PVV het goed deed in de peilingen, schreef ze voor NRC een column met de kop ‘ Als ik een moslim was… ’

“Stel, je komt uit een Nederlands-islamitisch gezin, wanneer besluit je dan te vluchten? Als Wilders premier wordt? Of wacht je eerst nog af of het hem lukt om specifieke anti-moslim-wetgeving te implementeren? Tot er geweld uitbreekt? Betekent ‘jaren dertig’ dat er weer een genocide staat te wachten? Of blijft het bij een onguur klimaat? Zo nu en dan een pogrom? Tweederangs burgerschap? Of hooguit een molotovcocktail in de voortuin van je moskee?”