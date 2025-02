‘Nog niemand veroordeeld voor vrouwelijke genitale verminking in Nederland’

De column van Druktemaker Lisa Loeb is voorzien van een trigger warning, want ze heeft het over vrouwelijke genitale verminking. “Minstens 20.000 vrouwen zijn hier slachtoffer van geworden. Deze vrouwen wonen niet in Somalië of Soedan, maar in Amsterdam, onze progressieve hoofdstad. Vrouwelijke genitale verminking is in Nederland al sinds 2010 strafbaar. Maar hoeveel mensen er sindsdien veroordeeld zijn? Nul. Helemaal niemand.”