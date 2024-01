Nog meer militair geweld: Iran vuurt raketten af op Pakistan, Irak en Syrië Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 263 keer bekeken • bewaren

In een nog niet eerder vertoonde militaire actie hebben de Iraanse strijdkrachten raketten afgevuurd op Pakistaans grondgebied. Volgens Pakistan zijn bij de raketaanval twee kinderen om het leven gekomen. Het Iraanse geweld was vermoedelijk gericht tegen een Soennitische groepering in de Pakistaanse provincie Beloetsjistan. In Iraanse media verschenen aanvankelijk berichten dat Jaish ul-Adl, een beweging van salafistische separatisten, het doelwit was maar die artikelen verdwenen later.

De Beloetsjen zijn een semi-nomadische bevolkingsgroep die zowel in Iran, Pakistan als Afghanistan wonen. Iran beschuldigt Pakistan er al langer van de separatisten te steunen, die al zo'n jaar of twintig actief zijn. Aan de andere kant vallen Beloetsjen ook vanuit Iran doelen in Pakistan aan. De raketaanval kan een verontrustende escalatie betekenen van het conflict met Pakistan, dat een kernmacht is. Pakistan eist van de Iraanse ambassadeur dat deze de raketaanval veroordeelt.

The Guardian schrijft dat de aanval niets van doen heeft met de oorlog in Gaza of het conflict met de Houthi's maar de spanningen in dit deel van de wereld er wel door worden verhoogd. De afgelopen dagen voerde Iran ook al raketaanvallen uit op Irak en Syrië als vergelding voor een aanslag in Iran waarbij meer dan 80 mensen om het leven kwamen. Die aanslag is opgeëist door de terreurorganisatie IS.