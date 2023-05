Nog maar net lente en Europa nu al voor een kwart uitgedroogd

1 mei 2023 - 12:46

Ja. Je moet het natuurlijk wel wíllen begrijpen. Dit is toch een behoorlijk verontrustend en ook duidelijk bericht. "Vooral in het gebied rond de Middellandse Zee is het droog. .....Maar volgens het EDO blijft het watertekort niet beperkt tot het zuiden van Europa. Ook in Scandinavië, in het noorden van Polen en in delen van Midden-Europa wordt er al gewaarschuwd voor droogte." En ja, het klopt. Nederland ligt niet in die gebieden. Het water dat in de atmosfeer verdampt is, komt er altijd een keer uit. En dat is dan het eerste kwartaal vooral in Nederland: Volgens waterschap De Dommel in Brabant viel er in januari en in maart zeker 50 millimeter meer regen dan normaal. Daardoor is de grondwaterstand nu op een normaal niveau . Dat laatste is zo, omdat we na vorig jaar een achterstand hadden. Wat voor ons de normale waterstand is, vinden de boeren te nat. Die kunnen dan met hun zware machines het land niet op. Onze nationale waterstand wordt (OOK) beheerst door de boeren. Voor HUN wordt de waterstand laag gehouden (schadelijk voor de natuur) en het water in zee geloosd (niet goed voor de voorraad drinkwater). Nee. Het is niet alleen stikstof waarmee de boeren schade aanrichten. Terug naar het begin: Europa nu al voor een kwart uitgedroogd. EN: Het is de eerste maanden van dit jaar zo extreem nat in NL. Dat is alletwee: EXTREEM. Dat het in Europa uitdroogt (het ene extreme) kun je dus niet goedlullen met het andere extreme dat het hier erg nat geweest is. Integendeel.