Druktemaker Joost Oomen twijfelt bij De Nieuws BV aan de miljardeninvesteringen in defensie. “Het blijkt dat oorlog toch iets heel anders is dan tijgeren met takken of schieten op kartonnen mannen. Het is koud. Het is donker. Je weet amper waarvoor je vecht. Je orders blijken niet met de werkelijkheid te stroken. Nog heel even denk je: wat heeft Meppel met deze oorlog te maken? Wat doe ik hier?”