Nog geen stormachtige opkomst voor verkiezingen gemeenteraden

Terwijl sommige gemeenten een opkomstpercentage kennen dat inmiddels richting de 50 procent gaat, blijven anderen hangen op een beduidend lager percentage. Op Urk stond de teller om 18.00 uur op 46,51 procent. De gemeente kent traditioneel een hoge opkomst; in 2022 bracht ruim 75 procent van de stemgerechtigde Urkers een stem uit. Aan de andere kant van Flevoland, in Almere, stond het opkomstpercentage om 18:00 uur op 28,5 procent.

Ook Nijmegen (42,2 procent), Tynaarlo (48,9 procent) Utrecht (42,7 procent) en Meppel (41,1 procent) hoorden om 18:00 uur bij de gemeenten met het hoogste opkomstpercentage. Tegelijkertijd stond Rotterdam op dat tijdstip op 28,5 procent, Amsterdam op 32,1 procent, Den Haag 36 procent.

De NOS meldt:

De opkomstpercentages zijn niet te vergelijken met de gemeenteraadsverkiezingen van vier jaar geleden. Toen was er corona, en kon er op drie dagen worden gestemd. Uiteindelijk stemde in 2022 51 procent van de kiesgerechtigden.