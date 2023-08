Nog evenveel jonge comazuipers, ondanks drankverbod Nieuws • 27-05-2014 • leestijd 2 minuten • bewaren

Kinderartsen: Kwartje is nog niet gevallen bij de ouders

Jongeren en hun ouders gaan niet anders om met alcohol, ook al is de alcoholleeftijd verhoogd. Dat stellen kinderartsen vast. Het aantal jongeren dat door alcohol bewusteloos in het ziekenhuis belandde bleef vorig jaar nagenoeg gelijk. Ook in het eerste kwartaal van 2014 zien kinderartsen geen verandering, zo meldt de NOS.

In 2013 kwamen 713 kinderen door alcoholvergiftiging in het ziekenhuis. Het jaar daarvoor waren dat er 706. De gemiddelde leeftijd waarop kinderen met te veel alcohol op in het ziekenhuis belanden, blijft 15,5. Ze hebben dan gemiddeld 1,88 promille in hun bloed. De jongste patiënten waren 12. In 2012 was er juist voor het eerst, sinds jaren van stijging, een lichte daling te zien. Die trend zet dus niet door.

De wet is veranderd, maar onze sociale norm over alcohol nog niet”, zegt kinderarts Nico van der Lely tegenover de NOS.

Alleen in Eindhoven en Zwolle werden begin dit jaar iets minder kinderen opgenomen. “In regio’s waar actief wordt samengewerkt zie je dat dit echt effect heeft. Maar het kwartje is bij veel ouders en opvoeders nog steeds niet gevallen”, aldus Van der Lely Gemeenten, handhavers en opvoeders moeten daarom de handen ineenslaan, vindt de kinderarts. Hoopvol is hij wel:

Over drie tot vijf jaar denk ik dat we wel een daling zien, maar die verandering heeft tijd nodig. De afgelopen tijd heb ik al meerdere ouders gesproken die andere ouders voor de rechter slepen omdat hun kind daar zoveel mocht drinken. Dat gebeurde tot nu toe nooit.