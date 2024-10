'Nog even en we kunnen Faber zien in haar eigen tv-programma: Jij Vertrekt'

We vinden het heerlijk om op tv naar Nederlanders te kijken die hun geluk in het buitenland gaan beproeven, zo blijkt uit de mateloze populariteit van programma's als Ik vertrek, maar andersom moeten we er niks van weten. Dat zegt Yora Rienstra in De Nieuws BV. "Zelfs als je gevlucht bent uit een oorlogsgebied kan je maar beter niet lachend voor de camera verschijnen, want voor je het weet wordt je bestempeld als een gelukszoeker en lig je eruit."