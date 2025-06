‘Nog even en we gaan net als in Duitsland het schuilkelderbeleid nieuw leven inblazen’

“Nog even en we gaan net als in Duitsland het schuilkelderbeleid weer nieuw leven inblazen”, zegt Druktemaker Yora Rienstra. “We zien elke dag hoe Rusland onschuldige Oekraïense burgers vermoordt. Zoveel mensen waarvan het leven wordt afgepakt. Alleen maar omdat een stel mannelijke leiders met hun verziekte ego’s en onverdraagzaamheid het idee hebben dat de wereld van hun is.”