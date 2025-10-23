Nog even en de Polen zijn rijker dan de Britten, met dank aan Farage

Polen streeft het Verenigd Koninkrijk voorbij. Het land heeft sneller mobiel internet, goedkopere elektriciteit en meer snelle spoorverbindingen. Sinds de val van het communisme is het land bezig met een indrukwekkende economische opmars. Het is een kwestie van tijd voordat de gemiddelde Pool meer verdient dan de gemiddelde Brit.
Sinds Brexit heeft het Verenigd Koninkrijk te kampen met stagnatie. De Britse krant The Times noemt dat ironisch. Brexiteers als Nigel Farage beloofden immers dat ze de grenzen zouden sluiten voor de Polen. Maar die Polen zijn over een paar jaar rijker dan de Britten die geloofden dat ze beter af zouden zijn buiten de Europese Unie.
Meer over:kijk nou, brexit, polen, nigel farage, economische ontwikkeling
