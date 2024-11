Ik veroordeel hetgeen wat is gebeurd in Amsterdam ten zeerste en wil het geenszins bagatelliseren, maar de vergelijking met een pogrom en de Kristallnacht vind ik echt buitenproportioneel. Dit is 'gewoon' dom voetbalhooliganisme met of door een groep relschoppende achterlijke gladiolen die opgepakt moeten worden en flink zware straffen verdienen en ook moeten krijgen. Daarbij komt overigens wel dat er ook sprake lijkt te zijn van enige organisatie achter de rellen waar vooral jongeren buiten het stadion zonder enige aanleiding en zich met maar één reden hebben gestort op alles wat Joods was of Joods leek te zijn, je reinste antisemitisme. Beschamend en verwerpelijk gedrag dat niet kan worden getolereerd. Ook taxichauffeurs maakten deel uit van die groep. Het is in en in triest, maar noem het alsjeblieft geen Kristallnacht. Google anders even voor je een dergelijk vergelijk trek. Vrijdagochtend circuleerden er berichten als dat de politie vanaf afstand heeft staan toekijken. Onjuist en levensgevaarlijk voor de beeldvorming in binnen- en buitenland. We hebben inmiddels gezien dat zij midden in, tussen en tegen de relschoppers zijn opgetreden met gevaar voor eigen welzijn en leven.