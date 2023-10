Nobelprijs voor de Vrede naar Narges Mohammadi, die strijdt voor Iraanse vrouwen

De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Iraanse activiste Narges Mohammadi. Zij zit op dit moment in de gevangenis, omdat ze zich sinds de jaren negentig inzet voor vrouwenrechten. Het theocratische regime heeft haar al dertien keer laten arresteren. Mohammadi heeft in totaal 31 jaar gevangenisstraf en 154 zweepslagen opgelegd gekregen. Om die reden is het uiterst twijfelachtig of Mohammadi de prijs zelf in ontvangst kan nemen.