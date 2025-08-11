No Poop July is voorbij en nu… wat dan? Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 176 keer bekeken • bewaren

Augustus. Komkommertijd. De maand waarin het nieuws zo slap is dat het bijna van de pagina’s glijdt. Perfect moment dus om me te storten op iets dat net zo volstrekt onzinnig is als de rest van het komkommernieuws: No Poop July.

Voor wie dit fenomeen gemist heeft, het idee was om een hele maand lang niet naar het toilet te gaan voor nummer twee. Ja, dat was echt de uitdaging. Wie dit bedacht heeft, weet ik niet, maar ik gok iemand met veel vrije tijd, weinig vezels en een bijzonder slechte relatie met zijn darmen. Op TikTok verschenen filmpjes van mensen die trots verkondigden dat ze nog in de race zaten. In dit geval leek het me juist gezonder om er allang uit te zijn, maar goed, verwarring alom.

Sommigen kwamen met dagelijkse updates, hoe lang ze het al volhielden, wat het met hun “mindset” deed en welke bijwerkingen ze hadden. Opgeblazen buiken, hoofdpijn, wazig staren… alles werd gedeeld alsof het iets was om trots op te zijn.

En nu is het augustus. Wat doe je dan met je kak? Laat je het gewoon gaan wanneer het kopjes geeft of hou je het stiekem nog even vast voor de sequel?

Voor wie denkt dat het allemaal onschuldig vermaak is, je darmen zien er de lol niet van in. Een verstopping kan levensgevaarlijk worden, en dan ga je van likes naar laxeermiddelen voordat je het doorhebt.

Het internet laat het niet los. Er circuleren memes over Poop Freedom Day, complete reïntegratiehandleidingen voor mensen die “weer moeten wennen aan een normaal toiletpatroon” en natuurlijk de onvermijdelijke vragen van wannabe-volgers of er al plannen zijn voor No Poop July 2. Alsof het een filmfranchise is en geen zelfopgelegde medische ramp.

En dit alles past naadloos in de komkommertijd. Waar we vroeger nog lazen over ontsnapte dwergberggeiten of een recordpoging pannenkoeken stapelen, vullen we nu het zomernieuws met mensen die vrijwillig basisfuncties ontkennen. Het is tragisch, maar ook op een bepaalde manier prachtig in zijn absurditeit.

En toch klikken we. We lachen, we appen het door, we voelen ons moreel verheven omdat we zelf níet hebben meegedaan. Tot de volgende trend zich aandient. No Blink September. Only Walk Backwards October.