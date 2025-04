'Niks zo schadelijk voor mensheid, democratie en de planeet als onzekere mannen'

De onderhandelingen over de voorjaarsnota worden een politieke slachtpartij. Dat zegt Pieter Derks in de Nieuws BV. Geen geld voor onderwijs, zorg of het OV in de begroting? Dat is een leugen: "Elke bedrag is een keuze. Die hele begroting is een diep ideologisch project. Je kan er precies aan aflezen wat de prioriteiten zijn en de belangrijkste keuzes zijn al lang gemaakt."