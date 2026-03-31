Nijmeegse Vierdaagse dreigt te verdwijnen door klimaatcrisis

Het is alweer meer dan 29 jaar geleden dat de laatste Elfstedentocht werd verreden. Door de klimaatcrisis is de kans dat de tocht der tochten kan plaatsvinden de afgelopen decennia een stuk kleiner geworden.

De Elfstedentocht is niet de enige Nederlandse traditie die gevaar loopt door de almaar stijgende temperaturen. In een nieuw rapport waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving dat ons immaterieel erfgoed in het gedrang komt door de klimaatcrisis.

“Typisch Nederlandse tradities, ambachten en evenementen (immaterieel erfgoed) als braderieën, bloemencorso’s, schaatstochten op natuurijs en de vierdaagse van Nijmegen, kunnen door hitte mogelijk niet doorgaan of moeten verplaatst worden naar koelere momenten.”

Dat de Vierdaagse straks in april moet plaatsvinden, is bepaald niet het enige klimaatprobleem dat het planbureau voorziet. Het toegenomen aantal hittegolven zal leiden tot meer gezondheidsklachten, vooral bij ouderen, mensen met een chronische aandoening, zwangeren en (heel) jonge kinderen.