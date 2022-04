Nijboer wil Ploumen opvolgen: ‘Samenwerking met GroenLinks smaakt naar meer’

Henk Nijboer wil de nieuwe fractievoorzitter van de PvdA worden. Hij is daarmee het eerste PvdA-Kamerlid die zich kandideert. Andere Kamerleden hebben nog tot donderdag 24:00 uur om hun kandidatuur bekend te maken. Vrijdag wordt de nieuwe voorzitter gekozen.

Volgens NRC Handelsblad behoort Nijboer tot de PvdA’ers die niet al te veel moeten hebben van nauwe samenwerking met GroenLinks. In een brief aan zijn partijgenoten schrijft hij echter dat de samenwerking van de afgelopen tijd “naar meer smaakt”.

“Welke vorm die samenwerking uiteindelijk precies krijgt is niet alleen een zaak van ons als Tweede Kamerfractie maar ook van de partij en al onze leden in het hele land. Het gesprek daarover wil ik fatsoenlijk en met respect voor de verschillende opvattingen en ideeën in onze partij voeren.”