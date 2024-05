Nieuwsmedia smeken ultrarechtse coalitie af te zien van extreme verhoging belasting op journalistiek

Een bonte verzameling nieuwsmedia, van De Telegraaf tot de Rotterdamse onderzoekssite Vers Beton , doet in paginagrote advertenties een oproep aan de ultrarechtse coalitie om af te zien van een buitensporige btw-verhoging. Met het optrekken van het belastingtarief van 9 naar 21 procent wordt Nederland een van de duurste Europese landen voor journalistiek. Alleen Bulgarije maakt het nog gortiger.

De nieuwsmedia wijzen er op dat vooral mensen met weinig geld getroffen worden door de btw-verhoging. Dat zal de nieuwskloof doen toenemen tussen mensen die weten wat er speelt in het land en ongeïnformeerden die zijn aangewezen op bijvoorbeeld de gratis geruchtenmachines van sociale media. De verhoging kan ook een doodklap betekenen voor kleine en regionale media. Daarmee zal de maatregel ten koste gaan van de voor een democratie noodzakelijke pluriformiteit.

De btw-verhoging kwam in de krantenwereld als een totale verrassing, vertelt Corine de Vries, hoofdredacteur van meerdere regionale kranten en voorzitter van het Genootschap van Hoofdredacteuren in het NOS Radio 1 Journaal. "Ik snap het echt niet goed. De coalitiepartijen noemen lezen en schrijven heel belangrijk, maar tegelijkertijd maken ze kranten, tijdschriften en ook boeken duurder." De Vries verwacht dat er partijen in de Tweede Kamer zijn die het plan willen intrekken. "Ik hoop dat de coalitiepartijen zich niet zo goed gerealiseerd hebben wat dit heeft betekend en dat ze iets anders vinden om op te bezuinigen."