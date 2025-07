Nieuws van de Dag is geen grap meer, waarom links zich wél moet laten zien Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1119 keer bekeken • bewaren

Jaap Stalenburg Statenlid PvdA Fryslân

“Een serieuze politicus zou nooit moeten aanschuiven bij een pulpprogramma als Nieuws van de Dag,” schreef Sander Schimmelpenninck vanochtend in de Volkskrant. Begrijpelijk, en toch is dat precies wat linkse politici wél zouden moeten doen. Niet naïef, niet klakkeloos, maar bewust, voorbereid en strategisch. Want wie nu afhaakt, laat een heel deel van Nederland over aan framing, wantrouwen en feitenvrije verontwaardiging.

Wat we jarenlang nog af konden doen als ‘boulevard’ of ‘entertainment’, ontwikkelt zich inmiddels tot politiek-activistische pulp-tv. De stijl van SBS6 en De Telegraaf doet steeds sterker denken aan Fox News: emotie boven analyse, framing boven feiten, sensatie boven debat. Dat is geen journalistiek meer, maar beïnvloeding met commerciële én ideologische motieven.

Daar kun je van wegblijven. Je kunt zeggen: “Daar horen we niet thuis.” Maar daarmee laat je miljoenen kijkers en lezers over aan een kant van het verhaal die hun gevoelens wél benoemt, maar zelden een constructieve uitweg biedt. En zo groeit het wantrouwen. Tegen de politiek, tegen instituties, tegen elkaar.

De reflex om dan maar weg te blijven is begrijpelijk, maar contraproductief. Politiek draait ook om aanwezigheid. En platformen als Nieuws van de Dag hebben nu eenmaal bereik – juist onder groepen waar progressieve partijen steeds minder voet aan de grond hebben. De vraag is dus niet of je daar moet verschijnen, maar hoe je dat doet.

Tony Blair wist het al: zonder media, geen meerderheid. Zijn verstandshuwelijk met Rupert Murdoch was omstreden, maar effectief. Ook nu geldt: wie niet meedoet, blijft onzichtbaar. En wie onzichtbaar is, heeft geen invloed.

Dat betekent niet dat links zich moet plooien naar de spelregels van pulp-tv. Integendeel. Juist daar is het nodig om met scherpte, rust en overtuiging het eigen verhaal te vertellen. Niet elke uitnodiging aannemen. Niet elk frame volgen. Maar wél in de arena durven stappen, als het nodig is. En dat is nu.

Dat vraagt om training, mediabewustzijn en strategische woordvoering. Om het ontwikkelen van een heldere boodschap die ook in soundbites overeind blijft. En om een nieuwe mediakoers waarin links én zichtbaar, én geloofwaardig blijft.

Het medialandschap is veranderd. De regels zijn anders. Emotie domineert, algoritmes belonen conflict en traditionele platforms verliezen terrein. Nieuws van de Dag is geen grap meer, maar een serieus strijdtoneel in de hoofden van mensen. En juist daarom mag links daar niet ontbreken.

We hebben er niets aan als de helft van het land alleen nog wordt aangesproken door populistische sentimenten zonder weerwoord. Links moet het gesprek aangaan, ook daar waar het schuurt. Want democratie verdraagt geen leegte. En stilte is zelden neutraal.