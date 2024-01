Nieuwegeinse wethouder (GroenLinks) die nieuwe woonvorm voor statushouders wil realiseren, bedreigd op huisadres

De bedreiging heeft volgens de gemeente te maken heeft met de verkenning voor een nieuw pand voor Inn Between, een woonvorm waarin statushouders, jongeren met een lichte hulpvraag en inwoners van Nieuwegein elkaar ondersteuning bieden. Op de site van de gemeente valt te lezen dat wordt gezocht naar een nieuwe locatie voor Inn Between nadat het oude gebouw gesloopt moest worden. Voor de nieuwe locatie heeft de gemeente een voormalig schoolgebouw in gedachten. De gemeenteraad van Nieuwegein nam recent een besluit over die verkenning. Schouten heeft onder meer wonen en welzijn in haar portefeuille.