Nieuwe ziekte ontdekt bij zeevogels die wordt veroorzaakt door plastic

Plasticose wordt de nieuwe ziekte genoemd die wetenschappers hebben ontdekt bij zeevogels. De vogels kampen met beschadigde ingewanden als gevolg van de consumptie van plastic. Het is voor het eerst dat een ziekte wordt ontdekt die louter door plastic wordt veroorzaakt. Doordat de milieuvervuiling met plastic zo enorm is, doet de ziekte zich voor bij vogels van allerlei pluimage en op alle leeftijden, schrijft The Guardian.