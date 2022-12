Nieuwe wetgeving in Spanje en Schotland maakt het makkelijker om geslacht te veranderen op identiteitsbewijs Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 54 keer bekeken • bewaren

In Spanje en Schotland wordt het voor transgenderpersonen makkelijker om op papier van geslacht te wisselen. In beide landen is er nieuwe wetgeving aangenomen die dit mogelijk maakt.

Het Lagerhuis in Madrid heeft donderdag een wetsvoorstel aangenomen dat het voor iedereen boven de 16 jaar mogelijk maakt om het geslacht dat op het identiteitsbewijs staat aan te passen. Zij moeten hiervoor alleen een verklaring invullen, die ze drie maanden later opnieuw moeten bevestigen. Voorheen moesten ze een medisch rapport in handen hebben, waarin onder meer verklaard werd dat ze al minstens twee jaar hormoonbehandeling ondergaan. Ook voor transgenderpersonen vanaf 12 jaar geldt deze wet onder bepaalde voorwaarden.

188 Wetgevers stemden voor, terwijl 150 tegen het wetsvoorstel stemden. 7 Wetgevers brachten hun stem niet uit. Hoewel de senaat officieel nog moet instemmen, zal het wetsvoorstel naar verwachting zonder aanpassingen worden goedgekeurd. De nieuwe wetgeving zal dan binnen enkele weken in werking treden.

Ook in Schotland is er donderdag een wetsvoorstel aangenomen die het voor transgenderpersonen makkelijker maakt om op papier van geslacht te veranderen. De medische diagnose waarmee vastgesteld werd of iemand een sterk gevoel van onvrede heeft met het geboren geslacht, is niet meer verplicht. Ook gaat de minimumleeftijd van 18 naar 16 jaar.