Nieuwe week, nieuwe boerenprotesten: weer asbest gedumpt op snelweg en in brand gestoken

1 aug. 2022 - 11:07

En als we het nu eens om de ruime meerderheid van protesterende boeren en met hen verbonden anderen recht te doen voorop eens gaan hebben over de redenen van hun protest zelf in plaats van zo duidelijk bewust en gretig over een handjevol heethoofden te hebben? Het is overduidelijk dat die gebruikt worden om er van af te leiden, iets waar van het begin af aan al naar gezocht werd.