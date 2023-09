Nieuwe VVD-leider Yesilgöz torpedeert oplossing van eigen staatssecretaris voor tekort vluchtelingenopvang

1 sep. 2023 - 13:06

@Hannes: Dienstplicht is niet persé een rechts item. Er zijn vaker partijen geweest die dit een goed idee vonden. Overigens is een meerderheid in ons land voorstander en van de 65-plussers is zelfs 74% voor herinvoering. Dat is best veel. Dienstplicht is eigenlijk nooit afgeschaft en er is geen wetswijziging nodig. Wel moet de politiek goed nadenken wat je dan al die jongeren wil laten doen. Pang pang roepen? Of inzetten op het vervullen van sociale taken. Vul deze zelf maar in.