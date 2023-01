Nieuwe voorzitter Huis wordt nog altijd gegijzeld door conservatieve zeloten

Kevin McCarthy is de nieuwe voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. De Republikein had daar maar liefst vijftien stemrondes voor nodig, omdat zijn partij nog altijd gegijzeld wordt door een stel rechts-conservatieve zeloten.

Om steun te verwerven van deze groep extremisten heeft McCarthy vergaande toezeggingen moeten doen. Zo is hij akkoord gegaan met de mogelijkheid dat een lid van het Huis van Afgevaardigden elk moment kan vragen om een stemming om hem af te zetten.

NRC schrijft: “Daarmee krijgen politiek delicate momenten een explosieve lading. Zo wordt gewezen op het onvermijdelijke moment waarop het Huis zal moeten instemmen met een verruiming van de begroting om de afbetaling van overheidsschulden mogelijk te maken. In conservatieve kringen is de verláging van het overheidsbudget zo’n beetje een geloofsartikel. Ook de Amerikaanse financiële en militaire steun aan Oekraïne kan in gevaar komen als de meest kritische leden van het Huis de hand aan de noodrem hebben.”