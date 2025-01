Nieuwe verwoestende brand breekt uit in Californië, kleinzerige Trump dreigt staat volledig af te laten branden Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 381 keer bekeken • bewaren

Even ten noorden van Los Angeles is een nieuwe bosbrand uitgebroken die zich snel verspreidt en reden is voor grootschalige evacuaties. Daarbij is al een gebied van meer dan 4.000 hectare in vlammen opgegaan. Meer dan 31.000 mensen kregen een evacuatiebevel. De nieuw aangetreden president Trump heeft ondertussen gedreigd alle federale hulp aan de staat Californië stop te zetten.

Iets meer dan twee weken geleden begonnen de grootste bosbranden die Californië tot nu toe heeft meegemaakt. Als gevolg van langdurige droogte in combinatie met uitzonderlijke windsnelheden, wist het vuur genadeloos om zich heen te grijpen en liet zich nauwelijks controleren. Die brandt woedt nog steeds en daar is nu dus een nieuw gevaar voor de bewoners van de staat bijgekomen. Het vuur brak woensdagochtend uit in de buurt van Castaic Lake, een stuwmeer zo’n 75 kilometer ten noorden van LA.

Inmiddels is zo'n 41,2 vierkante kilometer afgebrand. Het vuur woedt in bergachtig gebied dat grenst aan woonwijken en scholen. Inmiddels hebben 31.000 mensen de opdracht gekregen om het gebied direct te verlaten, nog eens 23.000 mensen zijn gewaarschuwd dat ook zij elk moment huis en haard moeten achterlaten. Ook is in het gebied een gevangenis gelegen met daarin zo'n 5.000 gedetineerden verspreid over drie gebouwen. Een deel van hen is inmiddels overgebracht naar een ander gebouw, maar als het vuur zich verder blijft verspreiden, zal de gevangenis geëvacueerd moeten worden, een logistieke nachtmerrie voor de hulpdiensten.

Nog altijd is het gebied kurkdroog en waaien er stevige winden, met pieken tot boven de 100 km/u in de bergen rond Los Angeles. De Amerikaanse weerdienst NWS waarschuwt er dan ook voor dat de nieuwe branden snel kunnen uitbreiden door de aanwakkerende wind en onbeheersbaar kunnen worden.

Donald Trump heeft ondertussen gezegd dat hij overweegt om alle federale steun aan LA stop te zetten. Dat deed hij woensdag tijdens een interview met zijn favoriete uiterst-rechtse propagandakanaal Fox News. Trump houdt vol dat de Cailfornische gouverneur Gavin Newsom, een Democraat en fel tegenstander van Trump, de branden aan zichzelf te wijten heeft. Zo heeft Newsom volgens Trump het parkbeheer verwaarloosd en zouden de watertekorten niet zijn veroorzaakt door een langdurige droge periode, maar door slecht waterbeheer van de staat. Trump staat erom bekend alleen gunsten te verlenen aan politici die hun loyaliteit aan de president betuigen, zo niet dan laat de wraakzichtige Trump diegene - en de hele staat - aan zijn lot over. Tijdens het eerste presidentschap van Trump woedde er ook een grote brand in Californië, volgens Trump was de voornaamste oorzaak daarvan dat de nationale parken niet goed waren aangeharkt.