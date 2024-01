Nieuwe verkiezingen houden ook voor PVV groot risico in

De dreiging van PVV-voorman Geert Wilders over de mogelijkheid van nieuwe verkiezingen als de huidige informatieronde bij Plasterk zal mislukken, moet zeker niet serieus genomen worden. Met de financiële informatie die bekend is geworden over de ontwikkeling van het begrotingstekort voor de komende jaren is een forse pas op de plaats met betrekking tot de rijksuitgaven onontkoombaar.