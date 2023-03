Nieuwe uitdaging voor Caroline van der Plas

21 mrt. 2023 - 1:16

Niemand heeft verwachtingen. Dat is nou juist het hele eieren eten. Op tafel ligt gewoon het aloude oersaaie CDA-program met een andere kaft. Kennen we allemaal, is gewoon spruitjes lucht zonder gekke schoenen, hybride BMW 7-series en coffee to go's. Het is even een nationaal rustpunt na psychopaat Rutte. Even een rustpunt na de ontelbare schandalen, het nepotisme, het ongekende dedain, het liegen en het jagen op eigen burgers. Even een rustpunt, na de bizarre capriolen van Patrick Bateman van het FVD. Even een pauze van zo'n nare vent (want dat is het gewoon) Sjoerd Sjoerdsma. En last but not least is het even een pauze van die irritante wijsneusjes uit klas 3 van het Groenlinks-lyceum die aan de hand van Jesse! (Meester Jesse = VOC en plantage) op eeuwig durende excursie is in lalala-land.

1 Reactie