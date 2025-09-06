Nieuwe talkshow zegt waar het op staat: ‘Ik hak nog liever mijn pik eraf dan dat ik op Frans Timmermans stem’

Nu de NPO is gestopt met het onvolprezen Plakshot probeert Roel Maalderink het als talkshow-presentator. Dat is makkelijker dan je denkt. Zolang Maalderink Frans Timmermans maar ‘kritisch’ ondervraagt komt het goed. Dat laat de presentator zich geen twee keer zeggen. Met vragen als “Heel veel kiezers hebben zoiets van: ik hak nog liever mijn pik eraf dan dat ik op Frans Timmermans stem. Hoe zorgt u ervoor dat die kiezers hun pik kunnen behouden?” en “Niemand wil met u samenwerken. Komt dat niet omdat u zo kut bent?” zet hij de leider van GroenLinks-PvdA genadeloos klem.