Nieuwe rector universiteit Gent gebruikte door ChatGPT verzonnen citaten in inaugurele toespraak

De nieuwe rector van de universiteit Gent, Petra De Sutter, heeft in haar inauguratiespeech van september nepcitaten gebruikt die door ChatGPT zijn gefabuleerd. Ze schreef Einstein de woorden "dogma is de vijand van progressie" toe, uitgesproken tijdens een toespraak aan de Sorbonne in 1929. Die toespraak bleek echter nooit te hebben plaatsgevonden. Ook citaten die ze toeschreef aan filosoof Hans Jonas en psycholoog Paul Verhaege klopten niet. Dat ontdekten onderzoeksjournalisten van Apache.

Volgende week zou De Sutter een eredoctoraat van de Universiteit van Amsterdam (UvA) in ontvangst nemen. Dat gaat nu niet door, laat de rector zelf weten. Dat meldt de VRT. De Sutter heeft de universiteit laten weten dat zij zich onder de huidige omstandigheden terugtrekt en de uitreiking niet wil laten doorgaan. De UVA laat in een reactie weten dat desondanks "haar academische en maatschappelijke verdiensten overeind" blijven.