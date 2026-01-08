Nieuwe rector universiteit Gent gebruikte door ChatGPT verzonnen citaten in inaugurele toespraak

De nieuwe rector van de universiteit Gent, Petra De Sutter, heeft in haar inauguratiespeech van september nepcitaten gebruikt die door ChatGPT zijn gefabuleerd. Ze schreef Einstein de woorden "dogma is de vijand van progressie" toe, uitgesproken tijdens een toespraak aan de Sorbonne in 1929. Die toespraak bleek echter nooit te hebben plaatsgevonden. Ook citaten die ze toeschreef aan filosoof Hans Jonas en psycholoog Paul Verhaege klopten niet. Dat ontdekten onderzoeksjournalisten van Apache.
Volgende week zou De Sutter een eredoctoraat van de Universiteit van Amsterdam (UvA) in ontvangst nemen. Dat gaat nu niet door, laat de rector zelf weten. Dat meldt de VRT. De Sutter heeft de universiteit laten weten dat zij zich onder de huidige omstandigheden terugtrekt en de uitreiking niet wil laten doorgaan. De UVA laat in een reactie weten dat desondanks "haar academische en maatschappelijke verdiensten overeind" blijven.
De Sutter, voormalig Europarlementariër en vicepremier zegt de "fout" te betreuren. "Ik kan dit niet ongedaan maken. Dit is een goede les en zal het debat rond AI verder aanzwengelen". Ironisch genoeg stond in haar verkiezingsprogramma voor het rectoraat nog een waarschuwing dat AI-output "niet blind mag worden vertrouwd". De speech werd in oktober al aangepast na vragen van studenten, maar de onjuiste citaten werden pas recent volledig verwijderd. De video van de inauguratiespeech, waarin de nepcitaten nog te horen zijn, staat nog altijd online. De universiteit heeft inmiddels een disclaimer bij de aangepaste tekst geplaatst.
