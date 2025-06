Nieuwe rechtse president brengt democratische hervormingen in Polen in gevaar

De door PiS gesteunde kandidaat Karol Nawrocki heeft de Poolse presidentsverkiezingen gewonnen. Hij kreeg 50,89 procent van de stemmen. Zijn pro-Europese opponent Rafal Trzaskowski was goed voor 49,11 procent. De uitslag is een tegenvaller voor premier Donald Tusk, die de afgelopen twee jaar al regelmatig botste met de uitgaande conservatieve president Andrzej Duda.

Het NOS Radio 1 Journaal bericht: “Met de winst van Nawrocki zal het land een conservatieve koers gaan varen. Ze zijn zeer kritisch op lhbti-rechten en tegen abortus. Nawrocki is ook kritisch over de invloed van Brussel en tegen een EU-en NAVO-lidmaatschap voor Oekraïne. Hij is een natuurlijke bondgenoot van Donald Trump, die afgelopen week zelfs vertegenwoordigers naar Polen stuurde om de conservatieve kandidaat te steunen.”