Nieuwe PvdD-leider Christine Teunissen: Jetten heeft zich overgeleverd aan de fossiele VVD Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 345 keer bekeken • Bewaren

Christine Teunissen, de nieuwe leider van de Partij voor de Dieren (PvdD), heeft tijdens het partijcongres in Den Bosch gesolliciteerd op “de vacature van klimaatdrammer”. Omdat premier Rob Jetten “zich heeft overgeleverd aan de fossiele VVD” gaat Teunissen ervan uit dat die vacature inmiddels vacant is, meldt de NOS.

Als voorbeeld van de nieuwe fossiele koers van Jetten haalde Teunissen de klimaatzaak aan die de bewoners van Bonaire aanspanden en wonnen. Het kabinet-Jetten ging tegen dat vonnis in hoger beroep. Ook op andere punten schiet het rechtse minderheidskabinet duidelijk tekort.

“Het kabinet van D66, VVD en CDA doet volgens de leider van de Partij voor de Dieren veel te weinig om klimaatverandering tegen te gaan. Ze noemde het openen van Lelystad Airport, "miljarden belastinggeld in de bodemloze put die Tata Steel heet" en het afschaffen van de CO2-heffing voor grote bedrijven.”

Dagblad Trouw analyseert:

“Zo zet ze direct het accent: onder haar zal de koers ‘diepgroen’ blijven. Klimaat en natuur blijven hoofdonderwerp, ook onder het nieuwe leiderschap. De wisseling van wacht na het terugtreden van Esther Ouwehand betekent geen verandering van koers.”

Net als haar voorganger Esther Ouwehand wil Teunissen het niet alleen over dierenrechten hebben. Zo sprak ze op het congres over Gaza, vluchtelingen en de “guurrechtse wind”. “In plaats van te normeren, wil het kabinet op de koffie bij extreemrechts”, aldus Teunissen.