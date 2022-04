Nieuwe politieke cultuur = achterkamertjespolitiek 4.0

Uitgekleed

22 apr. 2022 - 10:27

De toeloop van alle problemen die tegelijkertijd met spoed opgelost moeten worden is het resultaat van vier Rutte regeringen. Het gave landje wat hij in de schoot geworpen kreeg is grondig veronachtzaamd en verwaarloosd. Het CPB staat nog steeds vierkant achter hem blijkt uit het volgende. Het CPB zegt dat de huidige inflatie van 8 a 9 % het gevolg is van de oorlog in Ukraine want vóór die oorlog was het inflatie cijfer 3, 4%. Zover bekend was dat geen 3,4% maar 5,1%.