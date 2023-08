Nieuwe politici, stel kinderen centraal in het beleid Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 150 keer bekeken • bewaren

Vergeet de stikstofdiscussie, immigratie en andere hangijzers. Er is een groep Nederlanders die veel meer aandacht nodig heeft. Eén op de twaalf kinderen leeft in armoede, één op de zeven jongeren maakt gebruik van jeugdzorg, of staat op de wachtlijst, en ruim driekwart van de jongeren ervaart psychosomatische klachten. Veel statistieken laten zien dat het leven van kinderen en jongeren beter kan. Nu er een nieuwe wind gaat waaien in het Haagse, is dit de kans voor politici om partijprogramma´s te schrijven, waar de behoeften van kinderen en jongeren centraal in staan. Niet alleen omdat het veel geld oplevert, maar ook gewoon omdat het kan en omdat de politiek deze kinderen en jongeren gelukkig wilt zien.

Tot nu toe hebben de politieke partijen weinig ambitie gehad om de economische en welzijnspositie van kinderen en jongeren te verbeteren. Pijnlijk is het dat de laatste jaren het welzijn van kinderen en jongeren juist achteruit is gegaan. Op noodkreten van mensen die dicht bij de jongeren staan, zoals jeugdwerkers, docenten en de jeugdzorg, wordt nauwelijks gereageerd. Het is makkelijk om het personeelstekort de schuld te geven, maar uiteindelijk is dat ook een resultaat van politieke keuzes die zijn gemaakt.

Kinderen en jongeren willen heel simpel een leven waarin zij in veiligheid kunnen leven. Zij willen dat ze iedere dag voldoende eten en drinken hebben, gezonde lucht inademen, ouders hebben die er voor ze kunnen zijn en hun liefde kunnen geven. Ze willen zich veilig voelen, online en op school, en gewaardeerd worden om hun talenten, welke dat ook zijn. Ze willen de kans krijgen zich te ontwikkelen op de manier die bij hen past. Ze willen gezond zijn en een toekomstperspectief hebben.

Kinderen en jongeren hebben zelden één probleem, vaak hebben zij meerdere problemen tegelijkertijd, of zorgt een probleem voor meerdere problemen. Die problemen nemen de kinderen en jongeren mee als ze ouder zijn en geven deze soms door aan een nieuwe generatie. Armoede is overerfbaar, net zoals opleiding en gezondheid. Uit diverse onderzoeken blijkt dat een goede basis in de jeugd, zorgt voor een lagere zorgvraag op latere leeftijd, minder criminaliteit, en een gezondere nieuwe generatie. Door kinderen centraal te stellen in hun programma´s investeert en bezuinigt de politiek meteen op lange termijn. Problemen in de zorg kunnen verdwijnen als ieder kind gezond kan opgroeien.