Nieuwe plasticvrije Eco-Barbie haalt het nieuws, maar blijkt een hoax van klimaatactivisten Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 138 keer bekeken • bewaren

Middenin het gigantische succes van de film Barbie was daar opeens de aankondiging van een nieuwe "EcoWarrior"-barbiepop. De plasticvrije poppen, gemodelleerd naar onder andere klimaatactivisten Nemonte Nequimo, Julia Butterfly Hill en Greta Thunberg, kwamen met de belofte van speelgoedmaker Mattel om tegen 2030 compleet te stoppen met het gebruik van plastic. De aankondiging kreeg veel media-aandacht, maar bleek een hoax. Dat meldt The New York Times.

In een persbericht dat dinsdag werd gepubliceerd op een website die opmerkelijk veel lijkt op de bedrijfspagina van Mattel, leek CEO Ynon Kreiz zelfs te zeggen niet nog meer plastic poppen te produceren: "We hebben meer dan een miljard plastic Barbies gemaakt, en genoeg is genoeg."

De EcoWarrior Barbie werd daarbij gepromoot door actrice en activiste Daryl Hannah. In een YouTube-video waarin ze vertelt over het probleem van verlaten Barbies op vuilstortplaatsen, merkte ze op dat de populaire poppen al decennia bijdragen aan het plastic afval op de planeet. In plaats daarvan, zegt Hannah in de video, zouden binnenkort Barbies worden gemaakt van paddenstoelen, kelp, hennep en andere natuurlijke producten. De EcoWarrior-lijn is ontworpen om ecologische activisten zoals Greta Thunberg, Julia Butterfly Hill, Phoebe Plummer en Nemonte Nenquimo te eren, aldus de verklaring. Hannah verklaarde ook dat de nieuwe Barbie 'zou terugkeren naar de aarde, net als alle levende wezens', in plaats van 'voor altijd te blijven bestaan als een giftige Barbie'.

Enkele grote media namen het bericht gretig over, waaronder het tijdschrift People en de Washington Times. Inmiddels is de actie opgeëist door een groep die zichzelf de 'Barbie Liberation Organization' noemt. Zowel People als de Times hebben hun artikel over eco-Barbie alweer verwijderd. In een verklaring schrijft de Washington Times slachtoffer te zijn geworden van een een zorgvuldig uitgevoerde desinformatie-campagne. De activisten zelf bestrijden dat.