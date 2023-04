Nieuwe Pensioenwet heeft te veel losse eindjes om daarover in de Eerste Kamer te kunnen stemmen Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 254 keer bekeken • bewaren

Antonie Kerstholt Econoom en jurist

De steun van de PvdA als oppositiepartij om wel akkoord te gaan met deze wet vraagt om een nadere uitleg.

Het gemankeerde kabinet-Rutte IV heeft met steun van de PvdA en GroenLinks haast om de nieuwe Pensioenwet nog snel even door de huidige Eerste Kamer te jagen. Zo is gisteren in de Eerste Kamer besloten.

Vriend en vijand zijn het eens over het feit dat de nieuwe Pensioenwet nog vele losse eindjes bevat die niet met zekerheid te dichten zijn. Het enige argument dat voorstanders van de nieuwe Pensioenwet tegen die onzekere losse eindjes kunnen inbrengen, is dat de knoop na decennialang over een herziening van het pensioenstelsel gesproken te hebben nu maar eens moet worden doorgehakt. Een wel heel bizar argument om een onzorgvuldig voorbereide wet met vele onzekerheden er toch maar door te drukken. Zeker als er wel degelijk forse latente risico’s aan de uitvoering van de wet kleven die manifest kunnen worden, zoals bijvoorbeeld de risico’s van het invaren en de te bereiken koopkrachtverbeteringen na de transitie in individuele pensioenpotjes.

Met de huidige kennis en wetenschap over de kwaliteit van de uitvoeringsinstanties van de overheid, de capaciteit die benodigd is volgens deskundigen om de individuele pensioenadministraties van de pensioenfondsen betrouwbaar te krijgen voordat er wordt ingevaren, en andere door deskundigen aangegeven onzekerheden, leidt dit maar tot één glasheldere conclusie: neem meer tijd om de wet meer inhoud en body te geven om latente risico’s voor alle individuele pensioendeelnemers tot een absoluut minimum te beperken. Risico’s die door voorstanders en tegenstanders worden gedeeld!

De steun van de PvdA als oppositiepartij om wel akkoord te gaan met deze wet vraagt om een nadere uitleg. De steun is immers in de Tweede Kamer afgegeven in ruil voor een weinig realistische toezegging en fopspeen van de regering. Namelijk het trachten om zoveel mogelijk ZZP’ers te verplichten om een pensioenvoorziening af te sluiten. Omdat alleen dan voorkomen kan worden dat die groep ondernemers later geen beroep hoeven te doen op de bijstand, omdat ze alsdan zelf over een aanvullende pensioenpot kunnen beschikken.

Vanuit de historische achtergrond van de PvdA is dit een opmerkelijk standpunt dat ver afstaat van de realiteit waarin menig ZZP’er financieel verkeert. Velen van hen hebben een leuk bruto inkomen, maar onvoldoende netto inkomsten om al een dure arbeidsongeschiktheidsverzekering te kunnen afsluiten. Laat staan een pensioenregeling.

Om voornoemde weinig realistische fopspeen is de PvdA in de Tweede Kamer akkoord gegaan met de nieuwe pensioenwet. Daarbij alle open eindjes en onzorgvuldigheden en risico’s voor lief nemend die wel in de wet besloten liggen. Dan neem je als ooit traditionele arbeiderspartij wel heel veel afstand van die oorspronkelijke kiezersgroep.

Beter was het geweest als de PvdA duidelijk had gemaakt dat het versneld afraffelen van een ingrijpende nieuwe Pensioenwet gewoon meer tijd nodig heeft om alle losse eindjes en risico’s nog eens goed tegen het daglicht te kunnen houden alvorens in te stemmen met zo’n onzorgvuldig tot stand gebrachte wet in de Tweede Kamer. De kwaliteit van wetgeving is immers in het geding!