Nieuwe participatiewet blijft doneren boodschappen verbieden Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 751 keer bekeken • bewaren

Sunita Biharie Wethouder Werk & Inkomen, Welzijn & Sport, Apeldoorn

Is de boodschappenaffaire voor niks geweest?! De nieuwe Participatiewet stuurt mensen met een uitkering en ook gemeenten het bos in. Laten we onnodige slachtoffers zien te voorkomen!

De boodschappenaffaire staat ons nog helder voor de geest: de gemeente Wijdemeren mocht een deel van een bijstandsuitkering terugvorderen omdat iemand boodschappen kreeg van haar moeder. Waarom? Boodschappen tellen niet als gift, maar als ‘kostenbesparende maatregel’.

Er was politieke en maatschappelijke verontwaardiging alom. En terecht! In de nieuwe wet Participatiewet in Balans zou alles duidelijker en beter worden. Helaas blijkt uit de toelichting van de wet die aan de Tweede Kamer is aangeboden, dat er niks wordt gewijzigd op het punt van de boodschappen die inwoners in de bijstand ontvangen.

Hoe moeten gemeenten en inwoners nu omgaan met boodschappen en giften in natura? Het wordt er niet duidelijker op. De gemeente is gehouden de uitkering af te stemmen op bijdragen die substantieel en structureel zijn. Maar wat is structureel? En wat is substantieel? Gaat een tas boodschappen straks weer zorgen voor terugvorderingen, boetes en het ten onrechte van fraudeur bestempelen van nietsvermoedende inwoners? Met deze wet nemen we grote risico’s en accepteren we een grote kans op het maken van fouten.

Eén ding weet ik zeker: de bestaanszekerheid van inwoners gaat er niet op vooruit.

Tweede Kamer, let alsjeblieft op bij de (schriftelijke) behandeling van de Participatiewet aanstaande woensdag. Bart van Kent heeft de eerste vragen al gesteld. Laten we nieuwe boodschappenaffaires voorkomen. Laten we werken vanuit vertrouwen en de mens centraal stellen.