Nieuwe naam GL-PvdA bekend: Progressief Nederland (PRO)

De nieuwe naam van GroenLinks en PvdA is Progressief Nederland. Dat maakte de linkse fusiepartij, de grootste ledenpartij van Nederland, donderdagavond bekend op een bijeenkomst.

“Voor iedereen die meer hoop wil, meer vooruitgang, voor al die mensen hebben wij vandaag een belangrijke boodschap: welkom thuis”, zo sprak partijleider Jesse Klaver zijn toehoorders toe. “Welkom thuis bij Progressief Nederland.” Hij sprak van “een historische stap”. De afkorting wordt PRO. “Omdat we niet tegen zijn, maar met hoop en optimisme strijden voor een eerlijk Nederland.”

Klaver wees op de lange geschiedenis van de twee linkse partijen. “Progressieven stonden altijd op voor wat van waarde is. Zij vormen onze inspiratie: de sociaaldemocratie en de groene beweging. Zij waren pro-vooruitgang. Vooruitgang voor iedereen. Dat was de missie van onze voorgangers, en dat is de missie voor ons vandaag.”

De partijleider brak een lans voor samenwerking. “Als we over onze verschillen heenstappen, ontstaat er iets groters. Wij strijden voor stad en platteland, voor jongeren en ouderen, voor werknemers en werkgevers, voor kopers en huurders, voor mensen die zorgen en mensen die zorg nodig hebben.”

“Het is aan ons om de koers te verleggen, want dit land kan zoveel eerlijker. Progressief betekent: strijden voor een betaalbaar leven.” Klaver wees erop dat veel mensen moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. “Dat is het resultaat van oneerlijke keuzes. Wij maken eerlijke keuzes. Want wij hebben een belofte waar te maken: dat mensen niet hoeven te stressen over hun rekeningen, dat je van je baan kunt rondkomen.”

Ook het milieu verliest de nieuwe partij niet uit het oog. “Progressief zijn betekent kiezen voor de toekomst. Altijd. Dat is een groene toekomst. De klimaatcrisis is hier en nu, en onze gezondheid staat op het spel. Stikstof bedreigt onze natuur. En toch krijgen grote vervuilers vrij spel. Toch mag vliegveld Lelystad blijven groeien en verdwijnen de bushaltes. Maar zo hoeft het niet te zijn.”