Nieuwe Miss Japan, onder vuur omdat ze wit en Oekraïens is, levert titel in na schandaal

Karolina Shiino (26) werd twee weken geleden uitgeroepen tot de nieuwe Miss Japan. Dat veroorzaakte meteen een storm van protest omdat ze er volgens nationalistische types "niet Japans genoeg" uitziet. Lees: ze is wit en in Oekraïne geboren. Over haar Japansheid bestaat geen twijfel. Ze is op 5-jarige leeftijd met haar Oekraïense ouders als migrant naar Japan gekomen. Toen het echtpaar scheidde is de moeder met een Japanse man getrouwd. Volgens de organisatie van de Miss-verkiezing is Shiino Japanser dan menigeen van haar critici. Zelf identificeert ze zich ook volledig als Japans.

In Japan leidde de verkiezing tot een debat over de vraag wie of wat nou precies Japans is. De uitverkiezing zag Shiino als de kroon op haar inspanningen om Japans te zijn, schrijft de VRT:

Shiino putte dan ook heel wat moed uit haar overwinning en zag het als een teken dat ze eindelijk grotendeels aanvaard werd door de Japanners. "Ik leef als een Japans persoon, maar er waren heel wat raciale barrières. Ik kende veel momenten waarop ik niet werd geaccepteerd", klonk het in vloeiend Japans. "Ik ben zo dankbaar dat ik vandaag wel als een Japans persoon ben geaccepteerd."

Dat bleek te vroeg gejuicht. Roddelmedia achterhaalden dat Shiino een relatie had met een man van wie ze later ontdekte dat die getrouwd was. Volgens eigen zeggen heeft ze de relatie daarop beëindigd maar dat bleek niet helemaal te kloppen.

Nu heeft ze afstand gedaan van de titel en excuses aangeboden voor het feit dat ze niet open was over haar geheime relatie. Nu klinkt de kritiek dat het toch wel erg vreemd is dat zij de consequenties moet dragen van de affaire terwijl het toch echt de man was die getrouwd was. Vrouwen worden in Japan aan de hand van strenge zedelijkheidsnormen beoordeeld die voor mannen niet gelden. De man, een influencer, heeft duidelijk gemaakt nu voor zijn gezin te kiezen. Hij heeft wel excuses aangeboden.