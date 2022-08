Nieuwe Meta-chatbot vindt Zuckerberg gevaarlijk en is een QAnon-wappie

11 aug. 2022 - 16:55

Valt mee hoor, Flix - ik schreef niet dat Zuckerberg lelijk, of zelfs maar middelmatig oogt. Zijn pose, zijn gesticuleren doen me denken aan zo een verkoper bij Tel Sell. Je weet wel: bij ons is dat iemand die je aan de deur in belachelijk slecht nagesynchroniseerd Amerikaans-Nederlands een spierversterkend of penisvergrotend apparaat aan wil smeren. Nu ik dit schrijf: Mark Z. doet toch ook niks anders als de hele wereldbevolking via het beeldscherm iets aansmeren? Ontelbaar veel miljoenen trappen er nog in ook. (Enquêtevraag: is de wereld er sinds de komst van het internet er beter op geworden, qua menselijkheid, gezondheid, vreedzaamheid, respect, en rechtvaardigheid? De vraag stellen is haar subiet beantwoorden.)