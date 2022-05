Nieuwe linkse partij onder leiding van Jesse Klaver? Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 442 keer bekeken • bewaren

Fons Kockelmans Voormalig parlementair verslaggever

© cc-foto: Roel Wijnants

Sommige leden zouden liever meer haast maken. Zij zien graag dat PvdA en GroenLinks al volgend jaar maart bij de Provinciale Statenverkiezingen (en de daarmee verbonden verkiezingen van de senaat) één partij vormen. De gedachte is dat de twee partijen samen meer zetels zullen halen dan ze afzonderlijk krijgen.

Om te beginnen: of dat gebeurt moet je nog afwachten. Het is zeker niet denkbeeldig dat de uitslag van de stembusgang een paar procentjes gunstiger is dan als PvdA en GroenLinks apart meedoen, maar vast staat dat allerminst. Wel lijkt het me niet erg waarschijnlijk dat het zetelaantal in senaat zal dálen door een eenwording. Al moet je altijd voorzichtig blijven. De PvdA haalde in 1946 (toegegeven: lang geleden) minder zetels dan haar drie fusiepartners er eerder hadden gehad.

Bovendien snap ik wel dat Sent het kalm aan wil doen. Binnen de PvdA bestaat nogal wat verzet tegen een samengaan met GroenLinks. Vooral oudgedienden als Adri Duivesteijn hebben grote moeite om hun oude schoenen weg te gooien. Een fusie waar een flink deel van de partij zich met klem tegen heeft verzet, kan een averechts effect hebben.

Het merkwaardige is dat alle aandacht bij de fusieperikelen uitgaat naar de PvdA. Wellicht niet helemaal onbegrijpelijk omdat in deze partij recentelijk een leiderswisseling heeft plaatsgevonden, maar het blijft opmerkelijk. Is er in GroenLinks dan geen discussie?

Veel minder, moet je concluderen. Afgezien van het vertrek van Tweede Kamerlid Bart Snels, die de samenwerking met de PvdA als ‘kiezersbedrog’ betitelde, is het daar opvallend rustig. Partijleider Jesse Klaver heeft zich in het openbaar steeds voorstander van een nauwe samenwerking betoond, en herhaalt die boodschap bij elke gelegenheid. Ook nummer twee, Corinne Ellemeet, laat tot dusver positieve geluiden horen. Felle tegenstanders van de krachtenbundeling ken ik eigenlijk nauwelijks bij GroenLinks.

Waarom niet? Om te beginnen is GroenLinks zelf een fusiepartij. De PvdA ook wel, maar daarvoor moet je erg ver in het verleden teruggaan. GroenLinks kwam een dikke dertig jaar geleden tot stand, toen PPR, PSP, CPN en EVP besloten de handen ineen te slaan. De partij heeft dus minder traditie dan de PvdA. Ze heeft ook nooit in een kabinet gezeten of de minister-president geleverd, zoals de sociaaldemocraten.

Maar belangrijker is nog dat GroenLinks het virtueel even goed, of zelfs ietsje beter doet dan de PvdA. Bij een snelle fusie heeft het vermoedelijk voordeel te verwachten. Dat de nieuwe linkse partij meer gaat lijken op GroenLinks dan op zijn partner is bepaald niet uitgesloten. Wie weet wordt Klaver wel de nieuwe partijleider. Die is nog jong en op dit moment in zijn eigen partij vrijwel onomstreden. Ervan uitgaande dat de meest voor de hand liggende PvdA’ers, Frans Timmermans en Ahmed Aboutaleb, niet willen, beschikt Klaver zelfs over prima vooruitzichten.