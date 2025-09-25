Nieuwe Israëlische aanval op internationale Gaza-hulpvloot verwacht, Spanje en Italië sturen marineschepen Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 328 keer bekeken • bewaren

De organisatoren van de Global Sumud Flotilla van zo'n 50 schepen met aan boord vreedzame activisten uit meer dan 40 landen, verwachten nieuwe aanvallen van Israël. De vrees daarvoor neemt toe nu de vloot de Griekse wateren verlaat en in internationale wateren terecht komt. Zoals bekend trekt Israël zich niets aan van internationaal recht en valt het regelmatig andere landen aan. De ultrarechtse regering in Jeruzalem heeft daarnaast aangekondigd de geweldloze activisten te zullen behandelen als terroristen.

De schepen van de vloot zijn al eerder getroffen door Israëlische acties maar dat schrikt de humanitaire activisten niet af. Sumud betekent volharding. Tegen het AD vertelde de Nederlandse opvarende Sander de Koning wat hen overkwam:

„In eerste instantie werd er door onze radio’s heel hard muziek van ABBA gespeeld en later hoorden we alleen nog ruis. Terwijl de communicatie werd verstoord, hoorden we een harde explosie. Boven de vloot werden kleine, snelle drones gezien die één voor één met duikvluchten op de boten afvlogen om explosieven in de zeilen te gooien. Ook werd er bijtende vloeistoffen op het dek van schepen gegooid.”

Op een online persconferentie spraken de organisatoren de verwachting uit dat de aanvallen binnen 48 uur zullen toenemen en riepen zij de internationale gemeenschap op tot waakzaamheid. Italië en Spanje hebben inmiddels marineschepen gestuurd om een oogje in het zeil te houden. De eventuele bescherming houdt echter op als de vloot de kust van Gaza nadert om daar de door Israël opgerichte voedselblokkade voor de hongerende burgerbevolking te doorbreken.

Door de toenemende dreiging besloot Italië woensdag al een fregat naar de hulpvloot te sturen voor eventuele reddingsacties. Een dag later stuurde Meloni nog een extra marineschip. Ook heeft Italië de Israëlische regering gewezen op internationale wetgeving en verzocht de absolute bescherming van het personeel aan boord te garanderen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring.

In Ierland hebben parlementariërs gevraagd wat de regering gaat doen om de 22 Ierse burgers aan boord te beschermen tegen Israëlische agressie. Minister van Financiën Paschal Donohue verklaarde de EU te hebben benaderd om tot een gezamenlijk Europees antworod te komen, schrijft The Journal, een Ierse krant. Ierland overweegt ook een officiële regeringswaarnemer naar de vloot te sturen.

De Ierse minister verwierp ook de Israëlische actie om de activisten tot terroristen te bestempelen. "Ik heb geen enkele twijfel dat het gaat om een humanitaire reactie op wat er in Gaza gebeurt."

Spanje ziet zich genoodzaakt de marine in te zetten om de burgers aan boord van de vloot te kunnen redden als ze slachtoffer worden van levensbedreigende Israëlische agressie. Aan boord bevindt zich onder meer de oud-burgemeester van Barcelona, naast Greta Thunberg, twee Italiaanse oppositiepolitici en een groep Europese parlementsleden.

Ondertussen wisten de activisten al daadwerkelijk een leven te redden. Ze zagen een zeeschildpad die verstrikt was geraakt in een vissersnet. Een van de activisten dook in de Middellandse Zee en bevrijdde het hulpeloze dier.