Nieuwe iPhone met crash-detectie belt automatisch 112 als eigenaar in een achtbaan zit

De iPhone heeft een nieuw handigheidje. Apple belooft dat de nieuwste versie van het toestel automatisch de hulpdiensten waarschuwt als de bezitter slachtoffer wordt van een auto-ongeluk. Dat gebeurt aan de hand van zogeheten crash-detectie. De in de mobiel en het Apple horloge verwerkte gyroscopische sensor en versnellingsmeter zijn zo afgesteld dat ze kunnen detecteren of er sprake is van een ernstige crash. Daarvoor worden de gegevens gebruikt van bots-simulators uit de auto-industrie. Probleem is alleen dat de methode ook in andere situaties alarm slaat.