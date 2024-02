Nieuwe informateur gaat eerst uitzoeken wat een extraparlementair kabinet is

Er zijn inmiddels 85 dagen verstreken sinds de verkiezingen en Nederland staat voor grote problemen, maar de (extreem)rechtse meerderheid in de Tweede Kamer maakt nog geen haast met de vorming van een nieuw kabinet. De nieuwe informateur, PvdA’er Kim Putters, heeft als opdracht gekregen om de komende vier weken eerst eens te gaan kijken welke vorm een ultrarechts kabinet zou kunnen krijgen.

SER-voorzitter Putters gaat om te beginnen onderzoeken wat een extraparlementair kabinet is. Deze kabinetsvorm, die al maanden door Pieter Omtzigt en sinds deze week ook door Dilan Yeşilgöz wordt gepusht, kwam voor het laatst in 1939 voor. Het vijfde kabinet-Colijn trad aan op 25 juli en werd op 27 juli alweer demissionair .

De komende weken gaat Putters in gesprek met staatsrechtgeleerden en fractievoorzitters om te inventariseren wat zij onder een extraparlementair kabinet verstaan. NRC schrijft: “Deze vrijdag ontvangt hij Thom de Graaf, de vicepresident van de Raad van State, en oud-informateur Herman Tjeenk Willink. Volgende week, als de Tweede Kamer met krokusreces is, wil hij zich verder inlezen en dan vanaf maandag 26 februari met de fractievoorzitters in gesprek.”